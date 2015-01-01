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رئيس كتاب مصر يشارك فى مهرجان جرش للشعر العربي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:26 م
رئيس كتاب مصر يشارك فى مهرجان جرش للشعر العربي
رئيس كتاب مصر
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الفجر الفني
 
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افتتح شعراء أردنيون وعرب، مهرجان جرش للشعر العربي الذى تنظمه رابطة الكتاب الأردنيين ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 34، في مركز الحسين الثقافي بعمان.

 

ويشارك فى المهرجان عدد من كبار الشعراء من الدول العربية،  حيث يشارك كل من الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والشاعر حبيب الصايغ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد على شمس الدين من لبنان، وقاسم حداد من البحرين، وخالد أبو خالد من فلسطين، والمنصف الوهيبى تونس.

 

وافتتحت فعاليات المهرجان الشعرى بحفلة  فنية قدمتها فرقة "نايا الموسيقية النسائية"، اشتمل على مقطوعات موسيقية وأغان تنهل من تراث الاردن وبلاد الشام والموشحات وكلاسيكات الموسيقى والغناء العربى.

 

وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين محمود الضمور الذى افتتح المهرجان: من كل بقاع الوطن المثخن بالجراح والألم، أتيتم، ومن كل صروح العزة والمجد، ومن عواصم التاريخ في الماضي والراهن، جئتم، نحملكم في قلوبنا، ونباهي بكم الدنيا، لأنكم كنتم وما زلتم مشاعل النور التي لا تنطفئ، والشعلة التي تضيء الدرب في عتمة الليل المدلهم. وأعلن في حفل الافتتاح عن فوز الشاعر عمر أبو الهيجاء بجائزة الأديب والشاعر خالد محادين للشعر لعام 2019، عن ديوانه الشعري "وأقبّل التراب".

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