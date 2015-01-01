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طريقة تحضير أومليت.. وصفة جديدة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:24 م
طريقة تحضير أومليت.. وصفة جديدة
اومليت بالطماطم
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مقادير أومليت بالأفوكادو والطماطم
- البيض : 5 حبات 
- حليب : ربع كوب 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح) 
- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة) 
- الجرجير : 2 ملعقة كبيرة (مفروم خشن) 
- الزبدة : ملعقة كبيرة 
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة 

طريقة تحضير أومليت بالأفوكادو والطماطم
اخفقي البيض مع الملح والفلفل والحليب.
أضيفي الطماطم وقلبي.
سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة واقلي البيض على الجهتين حتى ينضج.
ضعي البيض في طبق ووزعي الأفوكادو والجرجير  المقطع وقليل من الطماطم وأغلقي البيض عليها.
زيني الأومليت بالبقدونس وقدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.
 
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