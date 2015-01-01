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فنان تونسي يستعد لطرح ألبوم يناقش أوضاع الغربة والهجرة الغير شرعية (فيديو)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:23 م
فنان تونسي يستعد لطرح ألبوم يناقش أوضاع الغربة والهجرة الغير شرعية (فيديو)
الفنان التونسي شريف علوي
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الفجر الفني
 
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قال الفنان التونسي شريف علوي، إنه يعمل الأن على مجموعة من الأغاني الجديدة التي تناقش أوضاع الغربة، لافتًا إلى أن هناك فرقة سيمفونية كلاسيكية ستشاركه بالعمل القادم.

 

وأضاف علوي، خلال لقاء له بقناة الغد الإخبارية، أنه يعمل على مجموعة أغاني أخرى عن الهجرة الغير شرعية وأضراها وعواقبها، موضحًا أن الموسيقى التراثية توحد الشعوب؟

 

وأشار الفنان التونسي، إلى أن الفنان لابد وأن يكون قاطرة التي تصنع الفرحة وسط الشعوب وتخفيف صعوبات الحياة، مؤكدًا أن على الفنان ألا يخضع للتكنولوجيا ولكنه مطالب بمسايرتها وتطويعها لخدمته وانتشاره.

 

وتابع أن الأساليب التكنولوجية المختلفة تُخدم الإحساس وتنميه، لافتًا إلى أنه يحب الشيخ إمام وتعلق به وتأثر بفنه كثيرًا.

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