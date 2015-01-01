ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد": الطقس حار رطب.. والعظمى على القاهرة 37 درجة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:21 م
الأرصاد: الطقس حار رطب.. والعظمى على القاهرة 37 درجة
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن اليوم شهد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، وطقس اليوم حار رطب لتصل درجة الحرارة على القاهرة 37 درجة مقابل 34-35 درجة خلال الأيام الماضية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هذا الطقس سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع، ولن تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة، موضحًا أن معدلات الرطوبة مازالت مرتفعة خاصة خلال فترات الليل.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 75-80%، مشيرًا إلى أن الرطوبة موجودة طوال شهري يوليو وأغسطس.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
ركلات جزاء
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
03:00
0
ميلان - إيطاليا
يوفنتوس - إيطاليا
4
x
ركلات جزاء
3
إنتر ميلان - إيطاليا