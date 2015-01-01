"الأرصاد": الطقس حار رطب.. والعظمى على القاهرة 37 درجة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن اليوم شهد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، وطقس اليوم حار رطب لتصل درجة الحرارة على القاهرة 37 درجة مقابل 34-35 درجة خلال الأيام الماضية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هذا الطقس سوف يستمر حتى نهاية الأسبوع، ولن تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة، موضحًا أن معدلات الرطوبة مازالت مرتفعة خاصة خلال فترات الليل.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 75-80%، مشيرًا إلى أن الرطوبة موجودة طوال شهري يوليو وأغسطس.

