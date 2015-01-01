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أطعمة تساعد على حرق دهون الجسم.. تناوليها

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:19 م
أطعمة تساعد على حرق دهون الجسم.. تناوليها
سد الشهية
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إليك بعض الأطعمة التي تعمل على سدّ الشهية وتعمل على حرق الدهون في الجسم

1. البيض:  يثبط هرمون الجريلين لذلك سوف تشعرين أنك أقل جوعًا خلال اليوم وتستهلك أيضًا سعرات حرارية أقل.

2. الجزر : غني بالألياف والكاروتينات، فإن تناول الجزر كوجبة خفيفة بين الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج الأحماض في المعدة والحد من الجوع. ويرجع ذلك إلى محتوى الألياف الغنية من الخضروات.

3. التوت: استهلاك حوالي 30 غم من التوت يبقيك تشعرين بالشبع لفترة طويلة لأن التوت غني بالألياف والمواد الغذائية الكبيرة.

4. الشوفان: يحتوي الشوفان على الألياف غير القابلة للذوبان التي تملأ بطنك وتساعد في إنتاج الأحماض الدهنية يمكن لمحتوى الكربوهيدرات في دقيق الشوفان أن يبقيك أكثر شبعا لفترة أطول.

5. الفستق: يساعد على تحسين معدل الأيض وتحسين وظائف المخ ويمكن أن يساعد الفستق في قمع الجوع بشكل طبيعي عند تناول وجبة خفيفة.

6. الأفوكادو: يحتوي على مضادات الأكسدة تقلل إنتاج الأحماض الهضمية في المعدة لتقليل آلام الجوع.

7. بذور الكتان: غني بالبروتين ومضادات الأكسدة التى تساعد في منع آلام الجوع المفاجئة.

8. الزبادي: يقلل من الشعور بالجوع بشكل سريع.
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