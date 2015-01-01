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"الغذاء والدواء" توقع مذكرة تعاون مع القوات المسلحة لضمان جودة المنتجات الطبية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:12 م
الغذاء والدواء توقع مذكرة تعاون مع القوات المسلحة لضمان جودة المنتجات الطبية
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الفجر السعودي
 
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وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، بالرياض، مذكرة تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات للتكامل بين الجانبين، من أجل ضمان وسلامة وكفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية.

ومثل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وتنص مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين على إنشاء مكتب لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها، وآخر للتيقظ الدوائي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى التأكد من سلامة وأداء الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها المستخدمة في المملكة، من خلال الإبلاغ المتبادل عن العيوب والأعطال المكتشفة لإيجاد السبب الجذري لذلك، والسعي لمنع تكرار العيوب والأعطال في الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها أو التقليل من الآثار الجانبية إلى أدنى قدر ممكن.

كما تهدف إلى التأكد من جودة وسلامة ومأمونية وفعالية الأدوية المتداولة في المملكة من خلال إنشاء مكتب للتيقظ الدوائي لاكتشاف الأعراض الجانبية للأدوية مبكراً ومنع حدوث الأضرار الناتجة عن استعمال الأدوية.

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المزيد عن: مذكرة تعاون المنتجات الطبية القوات المسلحة الغذاء والدواء
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