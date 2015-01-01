هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)

وصل منذ قليل، كل من النجمة هالة صدقي، ود. أشرف زكي نقيب الممثلين، والمهندس خالد صالح سليم، والمنتج جمال العدل، والمنتج مدحت العدل، والفنان محمد الصاوي، لحضور صلاة الجنازة على والدة النجمة يسرا، بعدما غيبها الموت اليوم خلال تواجدها داخل إحدى مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض.

كما حضر الجنازة النجم أحمد حلمي والشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، وإلهام شاهين، وعمرو يوسف، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان منير مكرم، وشهدت الجنازة انهيار يسرا من البكاء خلال تشييع جثمان والدتها.

ومن المقرر إقامة عزاء والدة يسرا، يوم الجمعة المقبل فى مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.