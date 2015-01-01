ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:16 م
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي
Advertisements
طباعة
تصوير: ياسمين عليوة
 
Advertisements

وصل منذ قليل، كل من النجمة هالة صدقي، ود. أشرف زكي نقيب الممثلين، والمهندس خالد صالح سليم، والمنتج جمال العدل، والمنتج مدحت العدل، والفنان محمد الصاوي، لحضور صلاة الجنازة على والدة النجمة يسرا، بعدما غيبها الموت اليوم خلال تواجدها داخل إحدى مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض.

 

كما حضر الجنازة النجم أحمد حلمي والشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، وإلهام شاهين، وعمرو يوسف، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان منير مكرم، وشهدت الجنازة انهيار يسرا من البكاء خلال تشييع جثمان والدتها.

 

ومن المقرر إقامة عزاء والدة يسرا، يوم الجمعة المقبل فى مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
هالة صدقي وأشرف زكي وخالد سليم والعدل في جنازة والدة يسرا بالسيدة نفيسة (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
ركلات جزاء
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
03:00
0
ميلان - إيطاليا
يوفنتوس - إيطاليا
4
x
ركلات جزاء
3
إنتر ميلان - إيطاليا