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توقيع اتفاقية مع 8 بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:12 م
توقيع اتفاقية مع 8 بنوك صينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
بعد التوقيع
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أحمد الشيخ
 
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع اتفاقية مع مسئولى 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

وتم التوقيع خلال زيارة الوزير للعاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

من الجدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجاً بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.
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