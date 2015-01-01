محافظ الدقهلية: ندعم كل مستثمر جاد.. والاستثمار أصبح أونلاين

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشتركة للاستثمار لاستعراض ومناقشة سبل استرداد الأراضي من المستثمرين غير الجادين.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سحب الأراضي المخصصة من المستثمرين غير الجادين وإلغاء ترخيصها وإعادة طرحها بأسرع وقت لمستثمرين جدد وفق ضوابط واضحة ومحددة تحافظ على أراضي الدولة وتمنع إهدار المال العام.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة قامت بالفعل بسحب 3 قطع من مستثمرين غير جادين وسيتم طرحها من جديد وأنه سيتم سحب اي قطعة أرض من غير الجادين مهما كانت المبررات،وقال سندعم الجادين بكل ما نملك.



وأكد محافظ الدقهلية على أن المنطقة الصناعية في جمصه واعدة وأوضح أنه أصبح في امكان المستثمرين حاليا اختيار مكان وحجم ونوع الاستثمار أونلاين مما يساعد على تيسير الاستثمار للجادين في الداخل والخارج ويجعل الاستثمار عالميا.



وشدد شاروبيم على ضرورة تقنين التعاقدات عن طريق حق الانتفاع وأن يتم تحديد المدة وفق أسس سليمة تشجع على الاستثمار دون إهدار حق الدولة وأن يتم تحديد الأسعار بناءا على قرار لجنة متخصصة ومحايدة.



وتناول محافظ الدقهلية خلال اجتماعه موقف أصول الدولة المؤجرة للغير والمديونيات المستحقة لكافة العقود المبرمة بين الدولة والافراد ورجال الاعمال والشركات وتتضمن الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمنشآت الصناعية، وعقود تأجير الأسواق وساحات الانتظار وشدد على ضرورة انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.



حضر الاجتماع اللواء جمال متولي نائب مدير الأمن والعقيد طارق السيد قائد قوة التأمين والعقيد شريف شوقي والمقدم علي حجاج الفرقة السابعة المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد وأحمد عبد الفتاح مدير عام المنطقة الصناعية بجمصه وعدد من مديري الإدارات العامة بالمحافظة.