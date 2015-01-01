جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع دار الكتب لإمدادها بالمخطوطات والوثائق



وأشار الدكتور الكردي أنه بموجب هذه الإتفاقية ستقوم الهيئة بامداد الجامعة بكل ما تحتاجه من نسخ الوثائق والمخطوطات والخرائط وكل ما يتعلق بالجامعة منذ إنشائها، كما ستساهم فى عملية معالجة أو ترميم الوثائق داخل الجامعة وكذلك عملية الرقمنة والأرشفة الالكترونية، وعقد الندوات وورش العمل بالجامعة لتعريف العاملين بنظم الحفظ والأرشفة الورقية والإلكترونية وطرق الترقيم، فضلًا عن إرسال زيارات لدار الكتب بالقاهرة للتعرف على ما هو جديد وتبادل الخبرات.



وأشار "عزمي" إلى الدور الثقافي الذى تقدمه الهيئة لروادها وعملها المستمر للارتقاء بخدماتها لتلبية احتياجات الباحثين وملاحقة التطورات السريعة فى مجال نقل المعلومات، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتفعيل قانون الإيداع للمحافظة على النتاج الفكرى والثقافى وحماية حقوق المؤلف فضلًا عن جميع وحفظ التراث الفكرى والثقافى للدولة، وإتاحة النتاج الفكرى والثقافى للمستفيدين، وتوثيق ورقمنة الأعمال الفكرية.



حضر توقيع الاتفاقية الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب مستشار رئيس الجامعة لشئون المكتبات، الدكتورة هانم عبد الرحيم المشرف على مكتبات الجامعة، أشرف حافظ أمين عام الجامعة، مصطفى باشا مدير عام شئون المكتبات، وخميس عبد الحليم محمد رئيس وحدة التوثيق والمراجعات بالجامعة.



وقع اليوم الأربعاء الدكتور عصـام الكـردي رئيس جامعة الإسكندريـة والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون بين الجانبين فى إمداد الجامعة بنسخ من الوثائق والمخطوطات التى تخص الجامعة لإيداعها بالمتحف الوثائقي الذى تقوم الجامعة بإعداده لحفظ ما تملكه من وثائق تاريخية فى شتى المجالات.