الجيم وسيلة سموحة لتجهيز لاعبيه
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:09 م
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حسام حسن المدير الفني، خوض لاعبي الفريق تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم، استعدادا للموسم الجديد.
ويأتي خضوع اللاعبين لتدريبات بدينة قوية في الجيم، وفقا لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور مفيد خليل، بأوامر من الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين، وفك العضلات بعد فترة الإجازة الأخيرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد.
ويخوض الفريق تدريباته الجماعية على فترتين، صباحية بالجيم، ومسائية على ملعب النادى السكندري في السابعة مساء اليوم الأربعاء، قبل أن يخوضض الفريق مجموعة من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا للموسم المقبل.
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