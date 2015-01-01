اللجنة الانتخابية بالأطباء: قبول طعنين ورفض 3 طعون

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أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، المشرف على انتخابات التجديد النصفي، نتيجة الطعون على أسماء الأعضاء المرشحين على قوائم التجديد النصفى التى تجرى على مقاعد النقابة العامة والفرعية ومقعد النقيب.



وقال إنه تم قبول طعنين ضد الدكتور ابراهيم الدهشوري، والمرشح على مقعد وسط الدلتا، ورفض ثلاث طعون، طعنين ضد الدكتورة منى مينا، وطعن ضد الدكتور أحمد حسين، المرشح على مستوى الجمهورية تحت السن، حيث تم إغلاق باب تلقى الطعون يوم الأحد الماضى.



وأوضح عبد الحميد، أنه سيتم فتح باب التنازلات ابتداء من الخميس 25 يوليو إلى الإثنين 29 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 8 أغسطس.



وأشار إلى أن العملية الانتخابية ستكون فى الأسبوع الثانى من أكتوبر القادم "الجمعة 11 أكتوبر 2019".



وكانت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء قد أعلنت عن الجدول الزمنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة "النقابة العامة والنقابات الفرعية" ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين والمقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.