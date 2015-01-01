السجن 3 سنوات لعاطل وسائق لاتهامهما بهتك عرض طالبة بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات لكل من "إ.م.س" عاطل و"أ.ع.م" سائق لاتهامهم بهتك عرض المجني عليها "س.ص.ع" طالبة.



صدر القرار بعضوية كل من المستشار مصطفى عطية درويش، والمستشار مسعد فتحي رفاعي وسكرتير الجنايات أحمد شعبان رجب.



وتعود القضية المقيدة برقم 2172 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر ببلاغ من والد طالبة يتهم شخصين بهتك عرض نجلتة.



وتوصلت تحريات ضباط قسم شرطة سيدي جابر قيام كل من "إ.م.س" عاطل و"أ.ع.م" سائق باستدراج المجني عليها "س.ص.ع" طالبة بعد التعرفة عليها بمحافظة البحيرة واصحبهوها الي شقة المتهم الثاني وقاموا بهتك عرضها بدون قوة لصغر سنها وانها لم تبلغ سن الثامنة عشر عاما تم إلقاء القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.