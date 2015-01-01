نجم رومانيا يهدد مستقبل بوتيا مع الهلال

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى ترشيح المدير الفني الروماني ولاعب الهلال السابق ميريل رادوي المدرب الحالي للمنتخب الروماني تحت 21 عامًا أحد اللاعبين لنادي الهلال.

وكشفت التقارير أن رادوي رشح اللاعب باول أنطوان صاحب الـ 28 سنة الذي يلعب في مركز خط الوسط وصاحب أداءً فنيًا مميزًا مع المنتخب الروماني.





ويُعد اللاعب حاليًا على قوائم نادي كريليا سوفيا توف سمارا الروسي، وقد يكون لتواجد المدير الفني رازفان لوتشيسكو دورًا في هذه الصفقة.





والجدير بالذكر أنه في حال التعاقد مع اللاعب قد يحل بدلاً من المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، الذي من المُقرر حسم مصيره نهاية معسكر التدريب المُقام حاليًا في النمسا.