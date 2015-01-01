ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم رومانيا يهدد مستقبل بوتيا مع الهلال

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:07 م
نجم رومانيا يهدد مستقبل بوتيا مع الهلال
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى ترشيح المدير الفني الروماني ولاعب الهلال السابق ميريل رادوي المدرب الحالي للمنتخب الروماني تحت 21 عامًا أحد اللاعبين لنادي الهلال.


وكشفت التقارير أن رادوي رشح اللاعب باول أنطوان صاحب الـ 28 سنة الذي يلعب في مركز خط الوسط وصاحب أداءً فنيًا مميزًا مع المنتخب الروماني.


ويُعد اللاعب حاليًا على قوائم نادي كريليا سوفيا توف سمارا الروسي، وقد يكون لتواجد المدير الفني رازفان لوتشيسكو دورًا في هذه الصفقة.


والجدير بالذكر أنه في حال التعاقد مع اللاعب قد يحل بدلاً من المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، الذي من المُقرر حسم مصيره نهاية معسكر التدريب المُقام حاليًا في النمسا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
ركلات جزاء
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
1
x
03:00
0
ميلان - إيطاليا
يوفنتوس - إيطاليا
4
x
ركلات جزاء
3
إنتر ميلان - إيطاليا