هذا ما قاله حساب المواطن لـ"متزوجة" تطلب مساعدة البرنامج

قال حساب المواطن لمتزوجة تطلب مساعدة البرنامج إنه يمكنك التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي إذا كنتِ مهجورة أو متزوجة من غير سعودي أو من عائلة سجين، أو من عائلة فاقد الاهلية أو إذا كان زوجك غائب، وفي حالة عدم وجود ما سيق يمكنك التسجيل كتابع لرب الأسرة فقط.





وجاء هذا ردا على سؤال متزوجة تعاني من ظروف مالية صعبة جعلتها بحاجة ملحة لدعم برنامج حساب المواطن، وقدمت شكوى مفاداها "ظروفي صعبة واريد دعم البرنامج بشدة، وراتب زوجي 3000 ريال شهريا ولا يكفي".





وأكد حساب المواطن أنه بعد هذه الشروط يتطلب ارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة، وفي حالة عدم ثبوت المتزوجة ضمن الحالات السابقة، يمكن إضافتها كتابعة لرب الأسرة.