مات ديمون وبن أفليك معًا في مشروع سينمائي جديد

يستعد كل من النجم مات ديمون، والنجم بن أفليك، للعمل معا في فيلم سينمائي جديد سيكون بعنوان The last duel.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الفيلم الجديد سيكون من إخراج المخرج "ريدلي سكوت"، وستدور أحداثه في حقبة القرن الرابع عشر الميلادي.

وتدور قصة الفيلم حول عن جندي فرنسي يعود إلى دياره ليكتشف أن صديقه قد اغتصب زوجته فيطلب من ملك البلاد أن يسمح له بمبارزة المغتصب في نزال حتى الموت.