بورصة مسقط تصعد 0.04% بختام جلسة الأربعاء

غلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 06 ر3765 نقطة مرتفعًا بـ 5ر1 نقطة وبنسبة 04 ر0بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 59 ر3763 نقطة.





وبلغت قيمة التداول مليونًا و929 ألفًا و620 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7ر53 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و255 ألفًا و846 ريالًا عمانيًا.