بورصة مسقط تصعد 0.04% بختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:05 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
غلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 06 ر3765 نقطة مرتفعًا بـ 5ر1 نقطة وبنسبة 04 ر0بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 59 ر3763 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و929 ألفًا و620 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7ر53 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و255 ألفًا و846 ريالًا عمانيًا.
Advertisements
- مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع
- مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.14%
- مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
- مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
- مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
- مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض
- ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بمعدل 15.9 نقطة
- مؤشر مسقط يهبط لمستوى 3905.2 نقطة بختام جلسة الإثنين
- مؤشر" مسقط " يفقد 12.1 نقطة بختام التعاملات
- مؤشر مسقط يهبط عند مستوى 63ر3844 نقطة بختام الجلسة