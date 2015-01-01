عقبة جديدة في طريق عودة "نيمار" لبرشلونة

يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة Lequipe، إن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة رفع عرضه المالي لـ نيمار، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو في الصفقة وليس راكيتيتش.

وكان مسئولو البارسا قد عرضوا 120 مليون يورو وإيفان راكتيتش، من أجل إنهاء صفقة نيمار هذا الصيف.





ويريد باريس سان جيرمان الحصول على مبلغ كبير من الذي دفعه في الشرط الجزائي للاعب في موسم 2017.