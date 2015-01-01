شاهد.. الإعلان الترويجي الأول لفيلم توم هانكس الجديد (فيديو)

بعد ظهوره الأول بإطلالة شخصيته الجديدة، نشرت شركة سوني للإنتاج السينمائي، الإعلان الترويجي الأول لفيلم النجم توم هانكس الجديد الذي يجسد به شخصية المذيع الأمريكي Fred Rogers.

ونقلت صحيفة ديلي ميل إعلان الفيلم الذي يروي قصة حياة المذيع الأمريكي الكبير،والذي اختارته له شركة سوني اسم A Beautiful Day In The Neighborhood.

ويعتبر المذيع "فريد روجرز" أحد أشهر مقدمي برامج الأطفال بأمريكا وهو معروف بتقديمه لبرنامج أطفال يحمل اسم Mister Rogers' Neighborhood في الفترة بين عام 1968 و 2001.