جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها الخمسين في مصر.. تعرف على التفاصيل

تحتفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز، بعيد ميلادها الـ50 بمصر، حيث ستحيي حفلًا غنائيًا يوم 9 أغسطس 2019 بالساحل الشمالي، وذلك خلال جولتها الفنية لهذا العام، جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي أذاعته قناة الغد الإخبارية حول تفاصيل الحفل، والذي أوضح أن «جي لو» أطلقت على الجولة اسم «حفلتي It's My Party".

وأفاد التقرير بأن المطربة العالمية ولدت في إحدى ضواحي نيويورك لأبوين من بورتوريكو، حيث بدأت حياتها الفنية كراقصة في برامج الترفيه الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن أول أعمال " لوبيز" الفنية كان فيلم " mi familia"، عام 1995، كما بدأت شهرتها ببطولة فيلم " selena"، عن قصة حياة المغنية المكسيكية والتي رشحت من خلاله لجائزة جولدن جلو كأفضل ممثلة.