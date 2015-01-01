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أمير الكويت يبحث مع وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة أوجه العلاقات الثنائية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:01 م
أمير الكويت يبحث مع وزير الدولة السعودي لشؤون الطاقة أوجه العلاقات الثنائية
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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال النفط ، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بقصر (بيان)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي.

كان وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له صباح اليوم، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الكويتيين.
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