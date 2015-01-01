ماتياس دي ليخت يسجل في يوفنتوس بالخطأ (فيديو)
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:57 م
الفجر الرياضي
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أحرز الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي هدفًا بالخطأ في مرماه في المباراة الودية أمام إنتر ميلان في الكأس الدولية للأبطال.
وشارك دي ليخت مع يوفنتوس أساسيًا في مباراة اليوم بعدما لعب كبديل في
أول مباراة يوم الأحد الماضي أمام توتنهام الإنجليزي.
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