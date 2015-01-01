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"القومية للفنون الشعبية" تمثل مصر فى مهرجان كارولينا بأمريكا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:58 م
القومية للفنون الشعبية تمثل مصر فى مهرجان كارولينا بأمريكا
القومية للفنون الشعبية
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أحمد رمضان متولي
 
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الفرق الفنية التي تقدم التراث المصري في الخارج هم سفراء للقوة الناعمة المصرية وتعد تجسيدا للريادة المصرية وأهمية الفنون في التواصل مع العالم من خلال لقاء الثقافات وحوار الحضارات.

 

 جاء ذلك عقب مشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويشرف عليها الفنان عادل عبده ، فى عدد من الفعاليات المقامة بكندا وأمريكا خلال شهر يوليو الجارى.

 

حيث قدمت الفرقة تحت اشراف الدكتور محمود صبرى، عدة فعاليات فنية ضمن احتفالات الجمعية الثقافية المصرية الكندية، والتى أقيمت فى الفترة من ١٢ حتى ١٦ يوليو الجارى وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا  كما تشارك الفرقة فى مهرجان كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى يستمر حتى ٣٠ يوليو الجارى بمجموعة كبيرة من الاستعراضات التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى وتعبر عن جزء أصيل من  التقاليد والتراث الشعبي المصري.

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