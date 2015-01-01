غالية بنعلي تفوز بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان Ecrans Noirs بالكاميرون

فازت الفنانة التونسية غالية بنعلي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم فتوى للمخرج محمود بن محمود، وذلك في ختام مهرجان Ecrans Noir (Black Screens) بالكاميرون، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى 18 جائزة دولية تضعه ضمن أكثر الأفلام العربية نجاحاً خلال العام الحالي.

ويهدف مهرجان Ecrans Noirs إلى تعزيز دور السينما في أفريقيا، وينظمه جمعية Black Screens، التي تهدف إلى نشر الإبداعات السينمائية لستة بلدان في وسط أفريقيا (الكاميرون، الجابون، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد).

وكان فتوى قد حصل على 17 جائزة أخرى أثناء مشاركته في المهرجانات الدولية والعربية، وهي 4 جوائز من مهرجان تونس السينمائي؛ أفضل سيناريو، وأفضل ديكور، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة في دور مساعد، جائزة أفضل فيلم روائي من المهرجان الدولي للسينما والمواد السمع بصرية ببروندي، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي، الجائزة الكبرى من مهرجان المغرب السينمائي بمدينة وجدة وجائزة الشراع الذهبي من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي بتنزانيا.

وسبق ذلك جائزتين في أيام قرطاج السينمائية؛ أفضل ممثل والتانيت الذهبي لأفضل فيلم، و3 جوائز من مهرجان فسباكو؛ جائزة الاتحاد الإفريقي، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، وجائزة الحصان الفضي، ونال جائزة سمير فريد الخاصة بلجنة التحكيم في مهرجان خريبكة، جائزة أفضل مخرج من مهرجان كيمولوس السينمائي الدولي ، وجائزة أفضل ممثل من المهرجان الدولي للسينما "آراء من افريقيا"بمدينة مونتريال الكندية، والجائزة الفضية في مهرجان جنيف لأفلام الشرق في سويسرا.

وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذي لقي مصرعه في حادث دراجة نارية. يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط في خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه. يفضي به الأمر إلى الشك في نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته.

الفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولةأحمد الحفيان، غالية بنعلي، وسارة الحناشي، ومن إنتاج فنون التوزيع (تونس) - لي فيلم دي فلوف (بلجيكا)، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.