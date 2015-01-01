تركيا: لا اتفاق مع أمريكا بشأن "المنطقة الآمنة"
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:55 م
ترجمة منار طارق
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قال وزير الخارجية
التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، معتبرا أن المقترحات الأميركية بهذا الشأن "لا
ترضي" تركيا.
وأدلى أوغلو بهذه التعليقات اليوم الأربعاء، بعد أن ناقشت وفود الولايات المتحدة وتركيا منطقة آمنة محتملة على طول الحدود مع تركيا، مضيفا ان تركيا والولايات المتحدة لا تتفقان على حجم المنطقة المحتملة أو كيفية إدارتها.
تنظر تركيا إلى المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية كإرهابيين ويريدون إنشاء منطقة آمنة لإبعاد المقاتلين عن الحدود. وقد أرسلت مؤخرا تعزيزات للقوات إلى المنطقة الحدودية.
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