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"هآارتز": أكبر شركة لإنتاج الماريجوانا بإسرائيل لا تملك ترخيصًا للعمل في البلاد

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:54 م
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هديل هاشم
 
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ذكرت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية أن شركة لإنتاج الماريجوانا في البلاد تعمل دون أي ترخيصات، وهي تعتبر أكبر وأقدم شركة للماريجوانا الطبية في إسرائيل.

وأصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا يسمح للشركة باستئناف مبيعات زهور القنب، والتي تم حظرها فعليًا من السوق.

واستأنفت الشركة مبيعاتها في متاجر البيع بالتجزئة في تل أبيب وبلدة صفد في الجليل وكذلك عن طريق البريد، لكن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الصحة لا تزالان ترفضان منح مزرعة كفار يهوشوا التابعة للشركة رخصة تشغيل، ويواصل الجانبان محاربتها في المحكمة.



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