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الأسهم المتداولة السعودية تهبط بنسبة 0.12%

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:51 م
الأسهم المتداولة السعودية تهبط بنسبة 0.12%
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تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.12 في المائة لتغلق عند 3818 نقطة فاقدة أربع نقاط. وتراجعت قيم التداول 37 في المائة بنحو 2.1 مليون ريال لتصل إلى 3.5 مليون ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. 

وهبطت الأسهم المتداولة 49 في المائة بنحو 94 ألف سهم، لتصل إلى 90 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 262 صفقة بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 166 صفقة. 

ارتفع سهم "بحر العرب" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 11 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند 45 ريالا مقابل تراجع "ثوب الأصيل" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 29.30 ريال واستقرار بقية الأسهم. 

وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 2.9 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 208 آلاف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 147 ألف ريال.
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