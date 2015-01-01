النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام تطالب بمقر لها بالعاصمة الإدارية

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدى البدوى، بطلب إلى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لتخصيص مقر بالعاصمة للنقابة العامة.





وقال مجدى البدوى رئيس النقابة العامة فى بيان له انه فى إطار حرص الدولة المصرية على انتقاء العمالة المصرية المدربة التى ستعمل داخل العاصمة الجديدة وجدنا انه من واجبنا أن نقوم بتثقيف هذه العمالة ورعايتها حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.





واضاف البدوي: تسعى النقابة العامة لان يكون لها مقر داخل العاصمة الجديدة حتى تستثمر التطور التكنولوجي الموجود هناك فى تطوير الأداء النقابى.



