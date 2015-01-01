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الزمالك يستعين بجهود أيمن حفني

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:46 م
الزمالك يستعين بجهود أيمن حفني
أيمن حفني
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هاني عصام
 
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء عدم الدفع بأيمن حفني لاعب الفريق في مباراة الجونة الماضية والتي انتهت بالتعادل 2-2 ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن ظروف المباراة وقفت عائقًا أمام الدفع باللاعب وحصوله على فرصته بسبب الحاجة بشكل أكبر وقتها إلى لاعبين يمتلكون سرعان للسيطرة على وسط الملعب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب جاهز من الناحية الفنية والبدنية ولا يعاني من أي إصابة حاليًا وسيكون له دور مهم مع الفريق في مباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء ببطولة الدوري.

وأشاد الجهاز الفني بمستوى اللاعب في معسكر قبرص الأخير وعودته من جديد إلى فورمته المعهود بعد فترة من الغياب.
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