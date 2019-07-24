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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:47 م
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الزمالك والإسماعيلي
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يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء 24/7/2019، في تمام الساعة 8 مساءًا، على ملعب بترو سبورت، وذلك في إطار منافسات مؤجلات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019.

وفي حالة تعثر النادي الأهلي بالتعادل أو الخسارة أمام المقاولون وفوز الزمالك، فسيكون هناك فرصة ذهبية للفارس الأبيض للمنافسة من جديد على درع الدوري، وذلك بشرط فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري.

أما في حالة تعثر الزمالك بالتعادل أو الخسارة، مع أي نتيجة للأهلي، فسيمنح اللقب للقلعة الحمراء بشكل تلقائي، نظرًا لفارق النقاط بينهما.

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب الدوري المصري برصيدـ 74 نقطة، وبنقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 68.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري 
وستُذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي المرتقبة في الدوري المصري الممتاز 2019، عبر قناة "2 ON Sport" الرياضية المصرية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي اليوم 
حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود حمدي - محمود علاء - بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني.

خط الهجوم: محمد إبراهيم - عمر السعيد.
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