بنك دويتشه الألماني يعلن عن خسائرأكبر من المتوقعة مدفوعة بخطة الإصلاح

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أعلن بنك دويتشه الألماني ذي الثقل المصرفي في بيان اليوم الأربعاء عن خسارة صافية بلغت 3.1 مليار يورو (3.45 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام مدفوعة بخطة إعادة هيكلة تم الإعلان عنها سابقًا.



و تعد الخسارة الصافية أكبر من التوقعات السابقة البالغة 2.8 مليار يورو.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الألماني قراره بالانسحاب من تجارة الأسهم العالمية كجزء من خطة إعادة الهيكلة لتحسين ربحيته، وقال في وقت سابق إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الهيكلة الشاملة 7.4 مليار يورو حتى نهاية عام 2022.



كما قال البنك اليوم الأربعاء إن جزءًا كبيرًا من رسوم التحويل المتوقعة مأخوذ الآن، وقالت إن الرسوم المتعلقة بالتحول، بما في ذلك تأثير التوقعات المنخفضة على خطط الأعمال، بلغت 3.4 مليار يورو.



وباستثناء هذه الرسوم، سيقوم البنك بتسجيل دخل صاف قدره 231 مليون يورو للربع، مقارنة بـ 401 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.



وقالت كريستيان سوينج المدير التنفيذي للبنك في البيان "لقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة لتنفيذ استراتيجيتنا لتحويل دويتشه بنك. هذه تنعكس في نتائجنا، لقد تم بالفعل استيعاب جزء كبير من تكاليف إعادة الهيكلة لدينا في الربع الثاني من العام".



وقالت سوينج إن البنك سيكون مربحًا باستثناء رسوم التحويل والعوائد ثابتة أو متنامية في الشركات الأكثر استقرارًا، وأضافت "هذا، إلى جانب وضعنا القوي لرأس المال والسيولة، يعطينا أساسًا ثابتًا للنمو".



كما أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن صافي إيرادات البنك بلغ 6.2 مليار يورو في هذا الربع، بانخفاض 6 بالمائة على أساس سنوي.