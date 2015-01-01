"عِلم" تستثمر في الجولة الاستثمارية الأولى لشركة "زد" الريادية

أعلنت شركة "عِلم"؛ الرائدة في الحلول الرقمية، دخولها استثماراً جديداً في واحدة من أبرز الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، بقيمة مليونَي دولار (7.5 مليون ريال)، وذلك في الجولة الاستثمارية الأولى لشركة "زد".





وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، ماجد بن سعد العريفي؛ أن هذا الاتجاه، يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية لـ "عِلم"، في تنويع مصادر استثماراتها، والاعتماد على مفاهيم الاستثمار الجريء من خلال الاستثمار في الشركات الريادية التقنية سواء كانت محلية أو في مختلف دول العالم، ومساعدة وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في تسريع النمو وزيادة فرص النجاح، وتعزيز مردودهم المالي وموقعهم الإستراتيجي في السوق، عبر أدوات مختلفة من بينها تقديم الاستشارات، وتفعيل العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد مع "عِلم"، فضلاً عن مشاركتها المباشرة برأس المال لدعم الابتكار وتنمية العوائد الاستثمارية المشتركة.





وأكّد العريفي؛ أن الاستثمار في هذا القطاع يتم مع أهداف رؤية المملكة٢٠٣٠م، وأحد أهم مستهدفاته تطوير قطاع التجزئة والتحول للتجارة الحديثة.





وصرح المهندس مازن الضراب؛ مؤسس الشركة ومدير التسويق فيها: "نشكر لعملائنا ثقتهم بالشركة منذ تأسيسها، ويأتي هذا الاستثمار لدعم التوسع والنمو الذي تعيشه الشركة حالياً بشكل يومي ويشهده سوق التجارة الالكترونية في المملكة والمنطقة.





بدأنا "زد" برؤية تقديم التجارة الإلكترونية في - صندوق - وبناء علاقة شراكة حقيقة مع التاجر بهدف تمكينه لزيادة مبيعاته ونموه".





وأوضح سلطان العاصمي؛ الشريك المؤسس والمدير التنفيذي قائلاً: "نسعى في (زد) لأن نعيد تعريف قطاع التجزئة عبر حلول التجزئة الإلكترونية وحزمة من الحلول التي ستقوم بتطوير القطاع في المنطقة.. الأثر الذي أحدثته الشركة في القطاع انعكس عبر نموها الذي وصل لأربعة أضعاف سنوياً ونمو شهري في الطلبات يصل إلى ٢٠ % عن الشهر السابق.. كل هذه مؤشرات لمستقبل واعد ينتظرنا بحول الله".





وتساعد هذه الجولة الاستثمارية بقيادة شركة "عِلم"، الرائدة في الحلول الرقمية، وبمشاركة وMSA و"أرزان كابيتال" وعدد من المستثمرين في تطوير شركة "زد" لتقديم عمل مبتكر في مجال التجارة الإلكترونية، وتحسين مستوى جودة الخبرة التقنية والعملية في مجالها، حيث تعد "زد" وفريقها القائم عليها من الرواد في مجال التجارة الإلكترونية في السوق السعودي، وتضم حالياً أكثر من 1800 متجر بقيمة تداولات تجاوزت 140 مليون ريال.





و"زد" هي شركة سعودية قابضة، أُسِّست عـام 2017 م، وتهدف إلى تمكين قطاع التجزئة من الدخول إلى عالم التجزئة الإلكترونية بطريقة سهلة واحترافية، وتعد شريكاً فعالاً ومساهماً لمَن يخوض غمار التجارة الإلكترونية حيث توفر أسهل وأسرع الطرق لنجاح ونمو تجارتهم، من خلال توفيرها متاجر إلكترونية متكاملة ومحترفة، إضافة إلى منظومة "زد" التي تمكّن من الوصول إلى العشرات من مزوّدي الخدمات والشركاء في مجالات وتخصصات مختلفة، وكذلك أكاديمية "زد" التي توفر محتوى تعليمياً منوعاً يساعد رواد الأعمال على بدء ونجاح تجارتهم.





الجدير بالذكر أنه يندرج ضمن اهتمامات «عِلم» الدائمة، دعم المبادرات التقنية وتوطين التقنية، وتعمل بشكل مستمر على تعزيز أعمالها ومشاركة تجاربها وابتكاراتها في الأسواق التي تعمل فيها، علاوة على تيسيرها حلولاً متوافقة مع جميع احتياجات العميل، وذلك من خلال منصات متعددة القنوات، تتضمن خدمات الرقمنة، والحلول التدريبية والاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والمساندة لمختلف العمليات.







