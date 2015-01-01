موسم الحج 2019| حكم الكذب في البيانات الشخصية لأداء مناسك الحج
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:23 م
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موسم الحج 2019| حكم الكذب في البيانات الشخصية لأداء مناسك الحج
مع اقتراب موسم الحج 2019، حرصت دار الإفتاء على الإجابة على كافة الأسئلة التي تصل إليها قبل أداء مناسك الحج، وأجابت على سؤال ورد إليها قائلة "لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر، وهذا التحايل حرام"
وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعيها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول حكم الكذب في البيانات الشخصية من أجل الحج.
واستكملت الإفتاء كلامها قائلة "ولا يجوز إحضارُ السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التى سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل، أو أنه لم يحج فى فترة محددة على خلاف الحقيقة، وكذلك لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع".
والله سبحانه وتعالى أعلم
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