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أمن العمران يتمكن من القبض على مجرم خطير ومحلّ 38 منشور تفتيش

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:26 م
أمن العمران يتمكن من القبض على مجرم خطير ومحلّ 38 منشور تفتيش
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مروى الجلاصي
 
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تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران، يوم 23 جويلية 2019 وبعد نصب كمين محكم، من ضبط شخص مصنف خطير جدا بحي الإنطلاقة من تونس العاصمة.

ويعتبر المجرم محلّ تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وصادر في شأنه 38 منشور تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة والإعتداء على الأخلاق الحميدة، وهضم جانب موظف عمومي ومحاولة إرشاء موظف عمومي.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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