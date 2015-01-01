عاجل.. صالح جمعة "بديل" وليد سليمان أمام المقاولون العرب

اشتكى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نزلة برد خلال معسكر الفريق الأحمر بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.





وتحسنت حالة وليد سليمان بعد قيام الدكتور خالذ محمود طبيب الفريق الأحمر بمنحه المضادات الحيوية والعلاج اللازم. ويجهز الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي صالح جمعة للدفع به في حالة عدم قدرة سليمان على اللحاق بالمباراة.





ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



