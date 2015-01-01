حجز 06 كلغ من "الزطلة" بالنفيضة

بناء على توفر معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة لها، يوم 23 جويلية 2019 بجهة النفيضة من ولاية سوسة، من ضبط شخصين عمرهما 28 و48 سنة أصيلا ولاية القصرين على متن سيارة.





وبتفتيش الوسيلة تفتيشا دقيقا، تم ضبط 66 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن 6.6 كلغ، مخفيّة بإحكام في الباب الخلفي للسيارة.





بمراجعة النيابة العمومية بسوسة، أذنت بالإحتفاظ بهما وحجز المادة المخدرة والسيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.