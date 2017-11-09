الدولار يواصل الاستقرار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم 24 يوليو 2019
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:20 م
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استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء 24-7-2019، حيث استقر سعر الجنيه أمام الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي اليوناني بمصر 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.58 للشراء، و16.67 للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنوك عَـوده، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، والبركة، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكندرية ليسجل 16.57 للشراء، و16.67 للبيع.
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