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الرباعي Salut Salon يتألقون في مهرجان الحمامات الدولي بتونس (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:21 م
الرباعي Salut Salon يتألقون في مهرجان الحمامات الدولي بتونس (صور)
الرباعي Salut Salon
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أحمد رمضان متولي
 
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سهرة موسيقية رائعة أحيتها بطلات Salut Salon في ليلة استثنائية من الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي.

 

الرباعي النسوي Salut Salon هي قصة أربع شابات من هامبورغ يقترحن مفهومًا جديدا للموسيقى الكلاسيكية بأسلوب رائع ومواهب متعددة جمعت بين العزف والغناء والرقص والتمثيل والفكاهة التي تمتزج فيها البراعة بالسخرية الذاتية البناءة.

 

على آلة الكمان انجليكا باخمان وايريس سيغفريد وعلى آلة البيانو مونيكا فون تواردووسكي وعلى الة التشيلو سونيا لينا شميد رباعي شد الجماهير الحاضرة منذ صعودهن على الركح بكل أناقة وجمال.

 

قدمت مجموعة Salut Salon على ركح مسرح الحمامات عرضها الأخير حول محور "الحب" "liebe" وذلك بأربع لغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية وراوحن بين الأغاني الكلاسيكية والأغاني الأصلية والمترجمة والفلكلورية والتانغو الجديد.

 

"الحب هو مجرد صفقة كبيرة" على حد تعبيرهن من هنا كانت البداية مع موسيقى باخ- فيفالدي- موزارت-بروكوفياف -رخمانينوف وحتى استور بياتزول والتانغو الجديد على قصائد الحب البائسة للشاعر الشيلي بابلو نيرودا. 

 

"الحب" "كوروبوشكا" او "العودة إلى الموت " " regresso a la muerte" وغيرها اغاني تفاعل معها الجمهور واحبها وصفق لها وضحك لتقديمها وانبهر بتمثيلها على المسرح وفي الآن نفسه عشق الجمهور الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب Salut Salon اللاتي ختمن العرض بتساؤل كبير "الى اي مدى يمكن ان نحب؟" .

 

Salut Salon  أربع نساء موهوبات في الموسيقى الكلاسيكية يطوعن آلاتهن ويشركن الجمهور كعنصر خامس في مجموعتهن ليعيش معهن قصة حب وفكاهة تحملهم على اجنحة من العشق لموسيقى لا تقاوم.

الرباعي Salut Salon يتألقون في مهرجان الحمامات الدولي بتونس (صور)
الرباعي Salut Salon يتألقون في مهرجان الحمامات الدولي بتونس (صور)
الرباعي Salut Salon يتألقون في مهرجان الحمامات الدولي بتونس (صور)
الرباعي Salut Salon يتألقون في مهرجان الحمامات الدولي بتونس (صور)
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