ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:19 م
انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، وسط انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.

وكشفت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب لدى منطقة اليورو والصادر عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أنه سجل 51.5 نقطة في يوليو الجاري، مقابل مستوى 52.2 نقطة في يونيو.

وأوضحت البيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو سجل 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2013، مقابل انكماش عند مستوى 47.6 نقطة في يونيو.

ويفصل مستوى 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش داخل النشاط، حيث أنه حينما يتجاوز مستوى 50 نقطة فأن ذلك إشارة إلى النمو، أما مستوى أدنى 50 نقطة فأن ذلك يعني انكماش النشاط.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن المؤشر سيستقر عند مستويات الشهر الماضي.

فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في يوليو/تموز الجاري مستوى 53.3 نقطة، مقابل مستوى 53.6 نقطة في الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي التدفقات من العمل الجديد في حالة ركود تقريبًا، فيما تراجعت معنويات العمل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.

كما تباطأ النمو الكلي للأعمال الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.

وفي ألمانيا، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل مستوى 51.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 52.6 نقطة في الشهر الماضي.

أما مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل أكبر اقتصاد أوروبي فانكمش عند أدنى مستوى في 7 سنوات مُسجلاً 45 نقطة.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1137 دولار.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ريال مدريد - أسبانيا
2
x
01:00
2
آرسنال - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
03:00
-
ميلان - إيطاليا
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
-
x
03:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا