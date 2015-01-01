انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، وسط انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.





وكشفت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب لدى منطقة اليورو والصادر عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الأربعاء، أنه سجل 51.5 نقطة في يوليو الجاري، مقابل مستوى 52.2 نقطة في يونيو.





وأوضحت البيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو سجل 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2013، مقابل انكماش عند مستوى 47.6 نقطة في يونيو.





ويفصل مستوى 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش داخل النشاط، حيث أنه حينما يتجاوز مستوى 50 نقطة فأن ذلك إشارة إلى النمو، أما مستوى أدنى 50 نقطة فأن ذلك يعني انكماش النشاط.





وكانت التوقعات أشارت إلى أن المؤشر سيستقر عند مستويات الشهر الماضي.





فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي في يوليو/تموز الجاري مستوى 53.3 نقطة، مقابل مستوى 53.6 نقطة في الشهر الماضي.





وأوضحت البيانات أن إجمالي التدفقات من العمل الجديد في حالة ركود تقريبًا، فيما تراجعت معنويات العمل إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2014.





كما تباطأ النمو الكلي للأعمال الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.





وفي ألمانيا، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل مستوى 51.4 نقطة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 52.6 نقطة في الشهر الماضي.





أما مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل أكبر اقتصاد أوروبي فانكمش عند أدنى مستوى في 7 سنوات مُسجلاً 45 نقطة.



