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اليوم.. منتخب تونس يلاقي نظيره الكيني في ربع نهائي "الأفرو كان" للسلة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:17 م
اليوم.. منتخب تونس يلاقي نظيره الكيني في ربع نهائي الأفرو كان للسلة
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مروى الجلاصي
 
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سيكون منتخب كينيا الفائز أمس على حساب الكوت ديفوار 83/85، منافسا للمنتخب التونسي في ربع نهائي «الافرو كان » لكرة السلة في باماكو – مالي، اليوم الإربعاء 24 جويلية 2019.

وفي ما يلي، البرنامج الكامل لمباريات الدور الربع نهائي لليوم الاربعاء:

14.45 – الجزائر / أنغولا
17.00 – الكنغو الديموقراطية / التشاد
19.15 – مالي / المغرب
21.30 – تونس / كينيا
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