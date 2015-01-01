اليوم.. منتخب تونس يلاقي نظيره الكيني في ربع نهائي "الأفرو كان" للسلة
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:17 م
مروى الجلاصي
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سيكون منتخب كينيا الفائز أمس على حساب الكوت ديفوار 83/85، منافسا للمنتخب التونسي في ربع نهائي «الافرو كان » لكرة السلة في باماكو – مالي، اليوم الإربعاء 24 جويلية 2019.
وفي ما يلي، البرنامج الكامل لمباريات الدور الربع نهائي لليوم الاربعاء:
14.45 – الجزائر / أنغولا
17.00 – الكنغو الديموقراطية / التشاد
19.15 – مالي / المغرب
21.30 – تونس / كينيا
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