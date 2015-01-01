اليوم.. منتخب تونس يلاقي نظيره الكيني في ربع نهائي "الأفرو كان" للسلة

سيكون منتخب كينيا الفائز أمس على حساب الكوت ديفوار 83/85، منافسا للمنتخب التونسي في ربع نهائي «الافرو كان » لكرة السلة في باماكو – مالي، اليوم الإربعاء 24 جويلية 2019.





وفي ما يلي، البرنامج الكامل لمباريات الدور الربع نهائي لليوم الاربعاء:





14.45 – الجزائر / أنغولا

17.00 – الكنغو الديموقراطية / التشاد

19.15 – مالي / المغرب

21.30 – تونس / كينيا