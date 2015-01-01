الشرطة البلغارية تحتجز مدير شركة للأمن السيبراني وسط مواجهتها لأكبر خرق للبيانات

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قال رجال الشرطة اليوم الاربعاء إن الشرطة التي تحقق في أكبر خرق للبيانات في بلغاريا احتجزت مدير شركة للأمن السيبراني وداهمت مكاتبها وصادرت أجهزة كمبيوتر.



أصبحت شركة "تاد جروب" محور التحقيق، وكريستيان بويكوف، هو الشخص الوحيد المكلف حتى الآن بالتورط في الهجوم السيبراني الذي وقع الشهر الماضي على وكالة الضرائب، حيث تم اختراق السجلات المالية لكل بالغ بلغاري تقريبًا.



ونفى بويكوف (20 عاما) ارتكاب أي مخالفات. لقد تم إطلاق سراحه من الحجز لكنه مُنع من مغادرة البلاد.



وفتشت الشرطة والنيابة العامة مباني "تاد جروب" يوم الثلاثاء، وتم الاستعانة بواحد من كبار المديرين للاستجواب.



وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية "إنه محتجز لمدة 24 ساعة." لم تحدد هوية الشخص المحتجز.



قال ممثلو الادعاء إنهم يعتقدون أن بويكوف لم يتصرف بمفرده ويبحث الآن عن المحرضين على الهجوم والمقاولين الذين استخدموه.



وتواجه مصلحة الضرائب غرامة تصل إلى 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) بسبب الخرق، والتي قال المسؤولون إنها تهدد حوالي 3٪ من قاعدة بيانات الوكالة.

