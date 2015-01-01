ضبط 3 أطنان أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالغربية





تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط نحو 3 أطنان أسماك مدخنة، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل إحدى التلاجات، بمدينة المحلة الكبرى.كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بتوافر معلومات أكدتها تحريات مباحث الإدارة، حول قيام مالك ثلاجة، كائنة بدائرة قسم شرطة أول المحلة، بجلب كميات كبيرة من الأسماك المدخنة (الرنجة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى من المحلات والمصانع المجاورة، وتخزينها فى الثلاجة ملكه تمهيدًا لبيعها للجمهور.وتم استهداف الثلاجة وضبط المدير المسئول عنها وبداخلها كمية من الأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وزنت 2،820 طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.