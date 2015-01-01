وكيل أوقاف بنى سويف لـ"الأئمة": لا تفتحوا المساجد لعقد قران "القاصرات"





حّذر الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزاره الأوقاف ببني سويف، الائمة المساجد من فتح الابواب والسماح بعقد قران لفتاة قاصر، لم تتم السن القانونية المحددة بـ18 سنة، مطالبًا بضرورة إظهار المأذون كارنيه عضويته بالنقابة، للتصدي لمن ينتحلون صفة "المأذونين" في مثل هذه الزيجات، وكذلك إظهار بطاقة الرقم القومي للعروسين للتأكد من السن.جاء ذلك خلال ندوة نظمها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بالتعاون مع مديرية أوقاف بنى سويف ونقابة الماذونين بالمحافظة، بعنوان "ظاهرة زواج القاصرات بين الواقع والمأمول" كأحد أشكال العنف ضد المرأة في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة ببني سويف بمناهضه العنف ضد المرأة.وشهدت الندوة بحضور الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزاره الأوقاف ببني سويف، الشيخ مصطفى عبده نقيب المأذونين، نرمين محمود مقرره فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ليلى أبو عقل مقرر مناوب فرع المجلس، هبه عبد العظيم حسنيه سليم عضوات الفرع وعدد من ائمه المساجد والماذيين.وتناول اللقاء مناقشة ظاهره زواج القاصرات وأسبابها والإطار التشريع والقانوني لمناهضة زواج القاصرات وجهود المجلس القومي للمرأة ببني سويف في نشر الوعي بمخاطر زواج القاصرات الصحيه والاجتماعيه والنفسية.وتم التوصيه على عقد لقاءات مجتمعية مع القيادات الطبيعية بالمراكز ورجال الدين والعمد والرائدات الريفيات لنشر الوعي بين الأهالى في القرى بمخاطر زواج الفتاة قبل بلوغ السن القانوني ١٨ سنة وضروره الإبلاغ عن الحالات التي تتم بدون تحرير عقد زواج موثق، نظرا للمخاطر التي تتعرض لها الزوجه بعد ذلك في حالة عدم وجود عقد زواج موثق.