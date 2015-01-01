"اسأل الرئيس".. وجه سؤالًا لـ"السيسي" في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:59 ص
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الرد على كل أسئلة الشباب خلال مؤتمرات الشباب، من خلال جلسة "اسأل الرئيس".
ويجيب "السيسي"، عن كل التساؤلات التى تشغل الشباب المصري، من خلال مؤتمر الشباب والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن للشباب التفاعل وتوجيه أسئلة للرئيس مباشرة من خلال الرابط التالي https://egyouth.com/ar/askpresident/
يذكر أن الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، أعلنت على فيس بوك، عن بدء تلقي الأسئلة لجلسة "اسأل الرئيس"، والتي من المقرر أن تتم خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي سيعقد في العاصمة الإدارية نهاية الشهر الجاري.
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