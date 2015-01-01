"اسأل الرئيس".. وجه سؤالًا لـ"السيسي" في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الرد على كل أسئلة الشباب خلال مؤتمرات الشباب، من خلال جلسة "اسأل الرئيس".





ويجيب "السيسي"، عن كل التساؤلات التى تشغل الشباب المصري، من خلال مؤتمر الشباب والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن للشباب التفاعل وتوجيه أسئلة للرئيس مباشرة من خلال الرابط التالي https://egyouth.com/ar/askpresident/



