أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 24-7-2019

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 24-7-2019، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.2 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار 2.5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والفاصوليا 13 جنيهًا.





تراوحت الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وتراوحت البطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه، وتراوحت البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، فيما تراوحت الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، وتراوحت الفاصوليا بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.





وسجل البطيخ 25 جنيها للكيلو، والتفاح 8 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والمانجو العويس 30 جنيهًا.





وتراوح الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات، فيما تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وتراوح الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، وتراوحت الملوخية بين 2 و3 جنيهات، وسجل الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بينما تراوح البامية بين 11 و17 جنيها، وتراوح القلقاس بين 5 و9 جنيهات.



