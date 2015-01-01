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3 دول من الاتحاد الأوروبي تدعم خطة بريطانيا لإنشاء قوة بحرية بعد احتجاز الناقلة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:32 ص
3 دول من الاتحاد الأوروبي تدعم خطة بريطانيا لإنشاء قوة بحرية بعد احتجاز الناقلة
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مـحــمد حســــــــــين
 
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دعمت فرنسا وإيطاليا والدنمارك، خطة المملكة المتحدة لإطلاق بعثة بحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز لتعزيز أمن الملاحة التجارية هناك بعد الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو من قبل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسب تقارير "رويترز" نقلًا عن كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.

وطرحت لندن الفكرة في اجتماع دبلوماسي في بروكسل، وأصرت على أن الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو الولايات المتحدة ليس من المخطط مشاركتهم مباشرة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في وقت سابق: "سنحاول تأسيس هذه المهمة في أسرع وقت ممكن"، وندد بتصرفات طهران باعتبارها "قرصنة دولة".

تصاعدت التوترات حول المضيق الرئيسي لشحنات النفط بعد أن احتجز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية بسبب ما وصفه بانتهاك اللوائح البحرية الدولية. وجاءت هذه الخطوة، بعد الاستيلاء على سفينة إيرانية قبالة أراضي جبل طارق البريطانية في الخارج للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

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