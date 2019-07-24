ضبط 24 ألف علبة سجائر في مخزن غير مرخص بمدينة المنيا





ورودت معلومات لمديرية التموين بالمنيا تفيد بوجود مخزن بدون ترخيص يستخدم لتخزين السجائر وبعض المستلزمات التي تستخدم في أعمال التدخين بالمقاهي بناحية الاخصاص بمدينة المنيا.على الفور أصدر الدكتور محمود يوسف أمرا بتشكيل حملة تفتيشية مكونة من إدارة الرقابة التموينية برئاسة محمد عبد الفتاح مدير عام الرقابة التموينية وعضوية السادة المفتشين بالمديرية؛ للتأكد من صحة المعلومات والشكاوى الواردة بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المنشآت.وفور تشكيل الحملة تمكنت من ضبط مخزنا غير مرخص للسجائر بناحية الاخصاص بمدينة المنيا ومصادرة الكميات الموجودة به.وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة جاءت استجابة لشكاوى من المواطنين والذي يتسبب في إزعاج قاطني المنطقة علاوة على الخطر الداهم الذي يهدد سلامة الأطفال.وأضاف محمد عبد الفتاح مدير عام الرقابة التموينية، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر تمويني برقم 16402 جنح قسم المنيا ضد المسؤول عن المخزن، وضبط ومصادرة 24500 علبة سجائر و480 عبوة من مستلزمات التدخين الأخرى قبل طرحها للبيع، مؤكدًا على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات.وأكد وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من خلال مفتشي الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.