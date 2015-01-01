MAD Solutions تمنح جائزة الترويج والتوزيع في فاينال كات فينيسيا للسنة الخامسة

للسنة الخامسة، تمنح MAD Solutions جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي، لواحد من المشروعات العربية المشاركة في النسخة السابعة من ورشة فاينال كات فينيسيا (من 31 أغسطس / 2 سبتمبر) التي تقام ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

المشروعات العربية التي تتنافس على جائزة MAD Solutions هي الروائيان كلشي ماكو (العراق) للمخرجة ميسون الباجه جي وميكا (المغرب) للمخرج إسماعيل فروخي، والوثائقيان كابتن الزعتري (مصر) للمخرج علي العربي وNardjes, Alger, Mars (الجزائر والبرازيل) للمخرج كريم أينوز.

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تقدم فيها MAD Solutions جائزتها في فاينال كات فينيسيا، ففي الدورة السابقة فاز بالجائزة مشروع الفيلم الوثائقي مقعد الانتظار للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، وقبلها فاز بها الروائي ملكية مشتركة للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني والوثائقي عتمة للسورية سؤدد كعدان، وفي 2015 فاز الوثائقي الفراق للمخرج العراقي هكار عبد القادر.

وتأتي جائزة MAD Solutions ضمن إستراتيجية الشركة لدعم صناعة السينما العربية في مراحل الإنتاج المختلفة في الساحة الدولية والعربية والترويج لها على المدى البعيد، حيث سبق أن قدمت الشركة جوائز في مهرجان لوكارنو بسويسرا عندما تم تخصيص الجوائز لأفلام المغرب العربي، وسوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأيام سينمائية بفلسطين والملتقى الاحترافي بسوق المهرجان الوطني للفيلم في طنجة بالمغرب.