غدًا.. حنان مطاوع ضيفة برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

تحل الفنانة حنان مطاوع، غدا الخميس، ضيفة على البرنامج الإذاعى "أسرار النجوم"، والذى تقدمه المذيعة إنجى على، وذلك فى الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وأيضا قناة "نجوم إف. إم تي ف".

وتتحدث حنان مطاوع عن مسلسلها الأخير "لمس اكتاف"، والنجاح الكبير الذى حققه العمل خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتحكى لأول مرة عن أصعب المشاهد التى مرت عليها أثناء العمل، فضلا عن حصولها على العديد من الجوائز والتكريمات عقب المسلسل، وتجاوب على السؤال الأهم خلال الحلقة وهو متى تقدم دور البطولة فى الدراما؟ خاصة بعدما لاقت إعجاب الجمهور والنقاد فى الأدوار التى تقدمها على مدار السنوات الماضية.

ويذاع برنامج "أسرار النجوم"، الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة الثامنة مساء، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وتقدمه المذيعة إنجى على، ويتم إستضافة أبرز نجوم الفن فى مصر والوطن العربي.