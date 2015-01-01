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"القيد" توافق علي زيادة رأس مال "أكرو مصر" الي 550.5 مليون جنيه

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:46 ص
القيد توافق علي زيادة رأس مال أكرو مصر الي 550.5 مليون جنيه
أكرو مصر
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نيفين سمير
 
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قررت لجنة قيد الاوراق المالية زيادة راس المال المرخص به لشركة  اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، من 500 مليون جنيه الى واحد مليار جنيه مصري.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن اللجنة قد وافقت أيضاً علي قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة  اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية من 330,3 مليون جنيه مصري الى 550,5 مليون  جنيه مصري بزيادة قدرها 220,2 مليون جنيه مصري موزعه على عدد 22مليون سهم ، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد 
وستكون الزيادة  تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية السنوية للشركة في نهاية ديسمبر 2018 ، علما بان الحق في التوزيع المجاني ( بواقع 0.6666666666 سهم اصلى قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم  مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأكدت  اللجنة ، علي ضرورة  إدراج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 25\07\2019 .

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